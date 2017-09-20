В НАТО не поддерживают договор ООН о запрещении ядерного оружия

Страны НАТО выступают против нового Договора ООН о запрещении ядерного оружия. Об этом говорится в обнародованном в среду, 20 сентября, заявлении Североатлантического Совета - политического руководящего органа Альянса, передает Deutsche Welle.

Договор о запрещении ядерного оружия торжественно открыт для подписания 20 сентября в Нью-Йорке. Первым под ним свою подпись поставил президент Бразилии Мишел Темер.

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В заявлении НАТО отмечается, что "фундаментальная цель ядерного потенциала НАТО заключается в сохранении мира, предотвращении насилия и сдерживании агрессии". "Пока будет существовать ядерное оружие, НАТО останется ядерным Альянсом", - отмечается в документе.

"Попытка запретить ядерное оружие договором, к которому не присоединилась ни одна страна, которая фактически владеет таким оружием, не принесет успеха, не приведет к сокращению имеющихся ядерных вооружений, что не укрепит безопасность ни одной страны, как и не будет способствовать стабильности и миру на планете" , - говорится в документе.

Страны НАТО считают, что этот договор не учитывает реального состояния международной безопасности: "В то время, когда мир нуждается в единстве перед все большими угрозами, в частности, огромной угрозой, какой является ядерная программа Северной Кореи, этот договор не принимает во внимание данные вызовы".

Документ, принятый 7 июля текущего года в штаб-квартире ООН, вступит в силу, когда его ратифицируют 50 государств. Он предусматривает запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение и транспортировку ядерного оружия.