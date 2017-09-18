Берлускони анонсировал свое возвращение в политику с проевропейской программой

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что возвращается на политическую сцену, изложив накануне проевропейскую политическую платформу на съезде своей партии Forza Italia. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Reuters.

Выступая на заседании своей партии "Forza Italia" ( "Вперед, Италия"), Берлускони заявил, что хочет возглавить свою группу на национальных выборах в следующем году, обещая сокращение налогов, если правоцентристы восстановятся у власти.

"Мы предполагаем большую победу для правоцентристов", - сказал 81-летний Берлускони во время своего выступления, которым фактически начал избирательную кампанию Forza Italia.

Как известно, из-за скандалов и различных судебных процессов, Берлускони исчез из политики после 2011 года.

Хотя его союзники неоднократно выступали против Европейского Союза, Берлускони сказал, что хочет больше Европы, призвав к совместной обороне, внешней, промышленной и фискальной политик. "Я не думаю, что мы можем оставить евро", - сказал он.

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Берлускони также выразил надежду на победу в Европейском суде по правам человека.

Как известно, в 2013 году политик был признан виновным в финансовом мошенничестве и создании теневых фондов, и был приговорен к четырем годам тюрьмы. Однако, по состоянию здоровья и из-за пожилого возраста, наказание было заменено общественными работами.

Как известно, в Италии осужденные не имеют права занимать государственные должности или участвовать в выборах на определенный период.

Согласно закону, Берлускони отстраняется от выборов на восемь лет (как минимум до 2021 года). Также Берлускони был исключен из сената.

Европейский суд по правам человека назначил заседание по делу бывшего премьера на 22 ноября этого года.

"Я надеюсь, что Европа вполне восстановит мою честь ... С судом или без него, я обещаю вам, что приму участие в избирательной кампании", - заявил он.