Россия и Китай проведут военно-морские учения

Россия и Китай проведут с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота военные учения «Морское взаимодействие-2017». Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В учениях будут принимать участие 11 надводных кораблей, 2 подводные лодки, 2 глубоководных спасательных аппарата, 4 противопожарных самолета и 4 корабельных вертолета.

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В Минобороны России заявляют, что учения состоят из двух этапов – береговой фазы и морской части.

Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября, а на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота «Горностай» пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран, морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей, добавляют в российском ведомстве.