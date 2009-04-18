Латвия предлагает Газпрому обсудить альтернативу "Северному потоку"

Латвия намерена предложить российскому "Газпрому" возможность прокладки по ее территории альтернативного газопровода в рамках проекта "Северный поток" (Nord Stream), заявил в пятницу президент республики Валдис Затлерс в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, существующий проект, который предусматривает прохождение газопровода по дну Балтийского моря, - "это совместный российско-германский проект", который не предполагает для Латвии ни коммерческой выгоды, ни возможности какого-либо сотрудничества.

При этом Затлерс отметил, что если газопровод пройдет не по дну, а по суше, то это будет безопаснее, и в этом случае Латвия "могла бы сразу предоставить свои газохранилища".

Президент Латвии указал также на экологическую опасность прохождения газопровода по дну моря, так как, в отличие от Северного моря, в Балтийском "нет обмена воды".

"Реально - это озеро", - сказал он.

Вместе с тем, Затлерс подчеркнул, что не уверен в том, что Латвия не будет препятствовать реализации проекта "Северный поток", даже если все экологические вопросы по поводу его строительства будут решены.

"Я думаю, что мы подождем, пока все вопросы точно будут решены. Потому что у нас нет пока окончательного ответа. Всегда есть варианты альтернатив. Трудно сказать. Пока проект не начался, не закончилась оценка, не будем судить так резко", - сказал он.

На вопрос, готова ли латвийская сторона обсуждать с "Газпромом" возможность проложить альтернативную "трубу" по территории Латвии, президент ответил: "Латвия открыта любым предложениям. Так же, как и предложениям о снижении цены на газ".

РИА “Новости”