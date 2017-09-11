"Боль и страдания": КНДР выступила с новыми угрозами США в преддверии голосования по санкциям

Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики в понедельник, в преддверии заседания Совбеза ООН, выступило с новыми угрозами в адрес США. Заявление главы МИД страны цитирует местное информагентсво KCNA.

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"КНДР разработала и усовершенствовала сверхмощное термоядерное оружие как средство сдерживания все возрастающих враждебных движений и ядерной угрозы США и обезвредила опасность ядерной войны, нависшей над Корейским полуостровом и регионом", - утверждает северокорейский режим.

"Если США в конечном итоге протолкнут незаконную "резолюцию" об ужесточении санкций, КНДР должна быть абсолютно уверена, что США заплатят соответствующую цену. Предстоящие меры, которые предстоит предпринять КНДР, заставят США испытывать сильнейшую боль и страдания, которые она когда-либо переживала за всю свою историю", - утверждают в КНДР.

КНДР выпустила это заявление накануне заседания Совбеза ООН 11 сентября, инициированного США. В этот день вынесут на голосование проект резолюции с расширенными санкциями против Северной Кореи. Они предполагают запрет на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов Ким Чен Ына. Также предполагается прекращение экспорта текстиля из КНДР и запрет найма граждан этой страны на работу за рубежом.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Северная Корея провела испытания мощнейшей в ее истории водородной бомбы.