КС Молдовы постановил пересчитать голоса на выборах

Конституционный суд Молдовы постановил пересчитать голоса на выборах в парламент, прошедших 5 апреля. Такое решение КС принял на экстренном заседании в воскресенье, передает РИА «Новости».

«Конституционный суд поручил ЦИКу в срок до 9 дней пересчитать голоса избирателей в соответствии в избирательным законом. Решение Конституционного суда вступило в силу сегодня» - сообщил журналистам председатель Конституционного суда Дмитрий ПУЛБЕРЕ.

С просьбой о полном и транспарентном пересчете голосов в Конституционный суд обратился лидер победившей на выборах компартии, президент Молдовы Владимир ВОРОНИН.

По данным ЦИК, в парламент прошли 4 партии. За партию коммунистов проголосовали 49,48% избирателей, за Либеральную, Либерально-демократическую партии и альянс «Наша Молдова» - соответственно 13,14%, 12,43% и 9,77%. Остальные 8 партий и независимые кандидаты не преодолели 6-процентный избирательный барьер.

ЦИК Молдавии планировал в пятницу передать итоги голосования на выборах в Конституционный суд для их утверждения, но затем сообщил, что сделает это не ранее воскресенья.

Оппозиция, недовольная победой на выборах компартии, организовала у резиденции президента и здания парламента акции протеста, переросшие 7 апреля в уличные беспорядки. Во время беспорядков в Кишиневе были разгромлены здание парламента и резиденция президента. Звучали лозунги присоединения к Румынии.