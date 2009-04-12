Зампремьера Таиланда ранен во время беспорядков в Бангкоке

Демонстранты атаковали автомобиль заместителя премьер-министра Таиланда Нипона ПРОМПЛАНА и ранили его в голову, сообщает таиландское издание Nation.

Автомобилю удалось прорваться через толпы демонстрантов, при этом машина была полностью разбита.

Власти ввели в Бангкоке чрезвычайное положение после того, как в воскресенье около 50 демонстрантов прорвались в здание МВД Таиланда, отмечает РИА «Новости».Министру удалось покинуть здание. Его автомобиль выехал из ворот министерства, когда толпа уже прорвалась туда.

Оппозиционеры захватили по меньшей мере один танк, несколько бронемашин, а также около десяти автобусов, которые они используют для баррикадирования дорог в районе Дома правительства.

К осажденному зданию направлены свыше тысячи военнослужащих, оснащенных пушками со слезоточивым газом. Королевский дворец в центре города взят под усиленную охрану, все дороги к нему заблокированы.

Глава правительства Таиланда Абхисит ВЕТЧАЧИВА, в свою очередь, призвал население страны "не паниковать во время планируемой операции по наведению порядка" в столице.

Участники многотысячных демонстраций требуют отставки премьер-министра. Акции протеста начались в марте, когда правительство выделило 9 миллионам низкооплачиваемых тайских рабочих помощь в размере 2 тысяч батов (55 долларов) каждому с целью стимулировать экономику на фоне мирового кризиса. Оппозиция назвала это "подкупом" и утверждает, что правительство получило власть незаконно.

Тайская полиция ранее заявила о том, что она арестовала лидера демонстраций, в результате которых в городе Паттайя был сорван саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Саммит АСЕАН, который открылся 10 апреля в Паттайе, пришлось перенести на август из-за организованных оппозицией беспорядков. В городе в субботу вводилось чрезвычайное положение, погромщики ворвались в пресс-центр саммита, а некоторых лидеров стран АСЕАН эвакуировали на вертолетах с крыши здания.