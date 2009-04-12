В Кишиневе прошел митинг оппозиции

На центральной площади Кишинева завершился митинг оппозиции. В нем участвовали, по данным полиции, около полутора тысяч человек. Акция прошла без инцидентов, передает РИА Новости . Митинг принял резолюцию с требованием политических свобод, освобождения задержанных во время беспорядков 7 апреля, допуска к ним адвокатов. Организаторы акции заявляли, что проводят "мирный митинг против коммунистической хунты", и что оппозиция не намерена договариваться с партией коммунистов, которая выиграла выборы.

На митинге было очень мало молодежи, в основном пришли люди среднего и старшего возраста. Полиции в центре Кишинева практически не было - за порядком следили с десяток полицейских. Перед началом акции громкоговорители транслировали румынскую музыку. Появившийся над собравшимися румынский флаг быстро куда-то исчез. Акции протеста оппозиции 7 апреля вылились в массовые беспорядки, были разгромлены резиденция президента и парламент. Тогда над резиденцией президента толпа водрузила румынский флаг, звучали призывы присоединения Молдавии к Румынии, напоминает агентство.