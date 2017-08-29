В Узбекистане задержали почти четыре тысячи "бесцельно гулявших" ночью граждан

В узбекском городе Хорезм в ночь с 26 на 27 августа в рамках мероприятия "Тун" ("Ночь") были задержаны 3706 человек за то, что они "бесцельно гуляли" по улице в ночное время суток.

В мероприятии по задержанию принимали участие милиция, сотрудники прокуратуры, судов и представители местной администрации, сообщает местное отделение "Радио Свобода".

Выражение "бесцельно гулявшие" приводится в официальном сообщении областного управления МВД. Задержания людей начались 26 августа после девяти вечера.

По словам сотрудника пресс-службы МВД Узбекистана, большая часть задержанных была арестована на сутки, и отпущена после привлечения к штрафу в качестве правонарушителей. С остальными были проведены профилактические беседы.

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Однако сотрудник пресс-службы МВД не смог уточнить, на основании какого правонарушения "бесцельно гулявшие" граждане были привлечены к административному штрафу.

"Согласно законодательству Узбекистана, "бесцельное уличное гуляние" не считается преступлением или правонарушением. Если только в стране не началась война, и не было объявлено чрезвычайное положение или комендантский час. Любой граждан имеет право в любое время суток гулять по городу с какой-либо целью или бесцельно", - сказал в комментарии изданию один из узбекских адвокатов на условиях анонимности.

В УВД Хорезмской области также не смогли объяснить, какой именно закон Узбекистана запрещает гражданам страны "бесцельно гулять в ночное время суток". При этом там отметили, что "хорошие люди не ходят по улице в ночное время".

Тем не менее, в МВД признали, что сотрудники хорезмской милиции превысили свои полномочия и нарушили права граждан. Там заявили, что хорезмская милиция ошиблась, назвав задержанных граждан "бесцельно гулявшими".

"Я надеюсь, что в будущем сотрудники УВД Хорезмской области не будут допускать подобные ошибки. Но с другой стороны, в ту ночь были задержаны четыре человека, находившиеся в розыске", - сообщил "Радио Свобода" представитель МВД Узбекистана.