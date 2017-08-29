В Петербурге "обстреляли" краской генконсульство США (фото)

Неизвестные из Mercedes кинули краску в здание генерального консульства США на Фурштатской улице Петербурга и в ведомственную машину.

Инцидент произошёл в полтретьего ночи 29 августа. Необычную остановку решил сделать синий Mercedes-Benz, двигаясь по Фурштатской от Литейного проспекта, передает Фонтанка.

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Приглушив мотор, злоумышленники из салона авто кинули стакан с краской в американское генконсульство. "Снаряд" попал в фасад здания и на левое крыло ведомственной машины. После этого авто уехало в сторону станции метро "Чернышевская".

"Хулиганивший" автомобиль принадлежит безработному уроженцу Таджикистана. В Петербурге тот проживает близ консульства. Полицейским, решившим нанести владельцу Mercedes визит, дверь квартиры никто не открыл. Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, 21 августа посольство США в РФ заявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз по всех территории РФ.