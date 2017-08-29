Сегодня в мире отмечают Международный день действий против ядерных испытаний

Сегодня, 29 августа, в мире отмечают Международный день действий против ядерных испытаний.

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Решение о его введении было принято в декабре 2009 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций. Его инициатором стал Казахстан, а поводом - закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона.

Он призван активизировать действия ООН, государств-членов, межправительственных и неправительственных организаций, академических учреждений, молодежных сетей и средств массовой информации по информированию, просвещению и значению необходимости запрета ядерных испытаний как ценного шага в построении более безопасного мира.

По данным информационного центра ООН, всего в мире с 1945 года до настоящего времени произведено более 2 тыс. испытаний ядерного и термоядерного оружия. Более 90 процентов их пришлось на США и СССР. Ядерные испытания проводились в 8 странах мира.

Как известно, на территории Украины они были произведены два - в Харьковской области (Красноградский район, 1972 год) и Донецкой (шахта Юнком, 1979 год).