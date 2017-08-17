The Washington Post: Китай и Индия в опасной близости от военного конфликта в Гималаях

Об этом пишут Энни Гоуэн и Саймон Денайер в статье "Китай и Индия в опасной близости от военного конфликта в Гималаях", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Пока все внимание приковано к ядерной риторике между Северной Кореей и Соединенными Штатами, на отдаленном Гималайском хребте тихо разворачивается конфликт между Индией и Китаем – с такими же высокими ставками.

В течение последних двух месяцев индийские и китайские войска столкнулись на плато в Гималаях в напряженной близости, в споре, вызванном действиями китайских военных. Они хотят построить дорогу на территорию, претензии на которую высказал ближайший союзник Индии Бутан.

Индия предложила обеим сторонам отступить, и ее министр иностранных дел заявил в парламенте, что спор может быть разрешен только путем диалога.

Тем не менее, Китай решительно защищал заявленное право на строительство дороги в районе Доклам, на которую он также заявил претензии.

С тех пор, как начался спор, министерство иностранных дел Китая почти ежедневно публикует гневный поток осуждений в адрес Индии и ее "незаконного посягательства" и "безрассудства", а также требований, чтобы Нью-Дели вывела свои войска, "если хочет способствовать миру".

Столкновения и потасовки между двумя странами происходят уже давно вдоль 2220-мильной границы Индии и Китая – большая часть которой остается спорной – хотя армии не стреляли друг в друга более полувека.

Аналитики говорят, что этот новый виток в споре вызывает больше беспокойства, поскольку он произошел в то время, когда отношения между двумя ядерными державами ухудшаются, а Китай рассматривает этот вопрос как прямую угрозу своей территориальной целостности. Впервые такой конфликт включает третью страну – крошечное гималайское королевство Бутан.

Аналитики говорят, что остается потенциальная угроза опасных столкновений в других местах на сложной горной границе. Во вторник утром произошли столкновения между индийскими и китайскими патрулями, они обменялись ударами возле озера в Ладакском районе индийского штата Джамму и Кашмир, согласно местным сообщениям.

"Слишком самонадеянно исключать эскалацию", - сказал Шашанк Джоши, аналитик Королевского института United Services в Лондоне. "Это самый серьезный кризис в отношениях между Индией и Китаем за 30 лет".

Противостояние также отражает расширяющееся геополитическое соревнование между самыми густонаселенными странами Азии. Поскольку Китай укрепляет острова в Южно-Китайском море и оказывает свое влияние через амбициозные инфраструктурные проекты на всем континенте, его доминирование в азиатских делах растет, равно как и его нежелание терпеть соперников. Многие считают Индию последним противовесом.

"Самая значительная проблема для Индии исходит от подъема Китая, и нет никаких сомнений в том, что Китай будет стремиться к сокращению стратегического пространства Индии путем проникновения в районы Индии. Мы сейчас видим это", - сказал бывший министр иностранных дел Индии Шиям Саран на мероприятии в Нью-Дели.

Инцидент начался в середине июня, когда отряд Народно-освободительной армии, НОАК, вошел в отдаленное плато, населенное в основном бутанскими пастухами - с землеройными машинами и другим оборудованием и "попытался построить дорогу", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Индии.

Им противостоял патруль Королевской Бутанской армии; индийские солдаты разбили там палатки два дня спустя. Индия и Бутан – страна с населением чуть менее 800 000 человек – давно имеют особые отношения, которые включают военную поддержку и 578 млн. долл. США помощи Бутану.

Индия говорит, что дорога помогла бы китайским войскам приблизиться к стратегически важному коридору Силигури, известному как "шейка цыпленка", узкой полосе земли, которая отделяет северо-восток Индии от остальной части страны.

Китай утверждал, что более 270 пограничных солдат Индии, перевозящих оружие и управляющих двумя бульдозерами, "грубо пересекли границу" и продвинулись на 100 ярдов на территорию Китая.

Корни недоверия между двумя народами восходят к решению Индии приютить Далай-ламу в 1959 году, когда духовный лидер бежал из Тибета во время восстания там, и ко вторжению Китая во время короткой пограничной войны в 1962 году.

Наблюдалось значительное ухудшение отношений после того, как Индия в 2005 году подписала соглашение о ядерном сотрудничестве с Соединенными Штатами и укрепила связи между двумя крупными демократиями.

В 2014 году Нарендра Моди вступил в должность как самый про-китайский премьер-министр Индии с 1962 года, он стремился не только подражать экономическому прогрессу Китая, но и привлечь китайские инвестиции, говорят аналитики.

Но он обнаружил, что китайский президент Си Цзиньпин является ненадежным партнером, поскольку Китай заблокировал заявление Индии о присоединении к Группе ядерных поставщиков и заблокировал попытки объявить пакистанского боевика Масуда Ажара террористом в Организации Объединенных Наций.

Когда всеобъемлющая инициатива Китая "Один пояс, один путь" добавила экономический коридор через часть находящегося в Пакистане Кашмира, региона, на который претендует Индия, напряженность резко возросла. Моди бойкотировал крупный саммит в Пекине, который запустил план по созданию проекта в этом году.

Между тем, Индия встревожила Китай, позволив Далай-ламе посетить важный буддистский монастырь в северо-восточном штате Индии Аруначал-Прадеш в этом году. Пекин заявляет, что этот регион является частью Тибета.

"Индия терпела и поддерживала тибетских сепаратистов, позволив тибетским независимым группам создать "правительство в изгнании" в Индии", - сказал Лонг Синьчун, директор Центра индийских исследований в Западном педагогическом университете Китая в Наньчуне.

Два месяца спустя несколько сотен китайских и индийских войск по-прежнему остаются на плато, и появляется реальная угроза насилия.

Сюй Гуангъюй, генерал-майор в отставке, сказал, что Китай готовится вытеснить индийские войска, если Нью-Дели не отступит, но надеется, что цель Китая может быть реализована без кровопролития.

"Мы не будем стрелять первыми. Мы очень четко говорим об этом, и это свидетельствует об искренности Китая", - сказал он. "Но решать будет не Китай. Будет ли война, зависит от индийцев. Однако, если они выстрелят первыми, они потеряют контроль и инициативу".

По словам Джоши, наблюдая за эскалацией в отношениях с Китаем, Индия предприняла множество мер по обеспечению готовности, в том числе повысила готовность к боевой тревоге нескольких подразделений, что предполагает перемещение двух ее горных дивизий в сторону региона и предоставление войскам возможности начать акклиматизацию к большим высотам.

"Очевидно, что есть целый набор мер, которые они предприняли как можно более осторожно, чтобы защитить себя от неожиданных наступлений Китая", - сказал Джоши.