США сообщили об испытаниях ядерных бомб без боевого заряда

Квалификационные испытания тяжелой бомбы B61-12 были проведены в Неваде Национальным управлением ядерной безопасности Департамента энергетики США (NNSA) совместно с ВВС страны, говорится в сообщении управления. Испытания были проведены 8 августа, но сообщили о них только сейчас, передают Ведомости.

Читайте такжеВ США заявили, что продолжат мирное давление на Северную КореюВ ходе испытаний с самолета F-15E были сброшены две бомбы, не имевшие боевого заряда. Таким образом американские военные оценили неядерные функции оружия и способности самолета по его доставке.

Первый подобный квалификационный тест состоялся в марте. Он открыл серию испытаний, которая будет проводиться на протяжении следующих трех лет. Замдиректора NNSA по оборонным программам Фил Кэлбос пояснил, что испытания проводятся в рамках «программы продления жизни B61-12», она идет по графику, а сами бомбы доказывают свою эффективность.

В ядерном арсенале США B61-12 объединяет и заменяет четыре варианта бомбы B61. Первый блок производства планируется завершить к марту 2020 года.