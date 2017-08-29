В библиотеке американского города Кловис произошла стрельба: есть жертвы

Два человека были убиты и четыре госпитализированы в понедельник после стрельбы в библиотеке в маленьком американском городе Кловис, штат Нью-Мексико.

Один человек был арестован после инцидента, сообщил начальник пожарной службы Майкл Нолен, передает Huffingtonpost.

Директор библиотеки Ванесса Агирр заявила, что она находилась в публичной библиотеке Кловиса-Картера со своим сыном, когда пришел мужчина и "начал стрелять в воздух, сообщает The Eastern New Mexico News.

Чиновники в библиотеке не смогли предоставить комментарий.

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Кловис, что имеет население около 40 000 человек, находится на расстоянии 190 миль (306 км) к востоку от Альбукерке вблизи границы с Техасом и является местом расположения авиабазы ВВС США Кэннон.

Газета сообщила, что по крайней мере одна жертва была доставлена в Муниципальный аэропорт Кловис для транспортировки до Лаббока, штат Техас.