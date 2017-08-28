"Заткнись, Трамп": в Пакистане считают, что новая стратегия США по Афганистану обречена на провал

Премьер-министр Пакистана Шахид Хаккан Аббаси считает, что провозглашенная президентом США Дональдом Трампом стратегия войны в Афганистане обречена на провал, передает Радио Свобода.

"С первого дня мы очень четко говорили, что военная стратегия в Афганистане не сработала и не сработает", - заявил пакистанский премьер, добавив, что должно быть "политическое урегулирование".

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Аббаси занял пост три недели назад после отстранения предшественника. По словам нового премьера, Исламабад поддерживает борьбу с террористами в соседнем Афганистане, но не позволит конфликту поглотить Пакистан.

Как сообщает Reuters, 27 августа возле американского консульства в пакистанском Карачи прошла демонстрация шиитской организации против Трампа. Участники, в частности, несли плакаты с лозунгами "Закрой рот, Трамп", "Разбить Израиль" и "Связь Индии с США - дьявольская".

21 августа президент США объявил о новых подходах своей администрации в отношении Афганистана, где международная коалиция во главе с США и афганское правительство 16 лет ведут борьбу против группировки "Талибан", "Аль-Каиды" и других экстремистских групп. По словам Трампа, министр обороны США Джим Маттис предложил союзникам принять решение об увеличении военного контингента в Афганистане. В частности, Штаты намерены направить в Афганистан еще 4 тысячи военнослужащих.

"Талибан" в ответ заявил, что будет продолжать "священную войну".