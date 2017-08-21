В Марселе машина врезалась в две автобусные остановки, есть погибший (фото)

Во французском портовом городе Марсель машина врезалась в две автобусные остановки. Об этом со ссылкой на источники в местной полиции сообщает Reuters.

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По меньшей мере один человек погиб и еще один – пострадал. Водитель арестован на месте происшествия.

«На данный момент у нас нет информации о мотивах этого человека», - сказал источник.

Первый раз водитель врезался в автобусную остановку около 8:15 утра в 13-м округе - более бедной северной части города. Второй раз это произошло через час в 11-м округе, несколькими километрами к югу.

Этот инцидент произошел на фоне полицейской операции по розыску остальных членов группировки, участники которой протаранили фургоном толпу в центре Барселоны.