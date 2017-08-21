США и Южная Корея начали военные учения

На фоне обострения конфликта вокруг КНДР, в понедельник, 21 августа, США и Южная Корея начали совместные военные учения. Программа "Ulchi Freedom Guardian" (UFG), в которой примут участие всего 50 тысяч южнокорейских солдат и около 17,5 тысяч американских военных, продлятся десять дней, передает DW.

По сообщению южно-корейских военных сил, участники учений будут отрабатывать сценарий войны на Корейском полуострове на основе компьютерной симуляции.

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Министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что учения проводятся для того, чтобы "убедиться, что мы готовы защищать Южную Корею и наших союзников".

Пхеньян негативно отреагировал на проведение учений. Официальные СМИ страны назвали их "проявлением вражды", отметив, что никто не может гарантировать, что "они не приведут к военным действиям".

С начала года, несмотря на предостережения со стороны ООН КНДР неоднократно проводила ракетные испытания. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью" в случае угроз в адрес Америки. В ответ на это вооруженные силы КНДР заявили, что "серьезно рассматривают" оперативный план ракетного удара по территории вокруг острова Гуам в Тихом океане, где расположена военная авиабаза США. Но позже единоличный лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от идеи запустить ракеты в район американского острова.