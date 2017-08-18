ЦРУ предупреждало о теракте в Барселоне - СМИ

ЦРУ предупреждало полицию Каталонии об угрозе теракта в Барселоне за два месяца. Об этом сообщает издание El Periodico.

Издание пишет, что одним из возможных мест совершения теракта ЦРУ назвало улицу Рамбла.

Кроме того сообщается, что две недели назад на одном из аккаунтов в Twitter, который связан с ИГИЛ, появилось сообщение о теракте в Испании.

Как сообщал УНИАН ранее, вечером 17 августа в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на бульваре Рамбла в туристическом квартале в центре Барселоны (Испания) погибли по меньшей мере 13 человек.

Среди жертв теракта - граждане Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира. Однако точных данных относительно того, кто из них ранен, а кто погиб, пока нет.