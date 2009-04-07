В Кишиневе демонстрантов водометами отгоняют от резиденции Президента

Полиция с помощью водометов пытается не допустить прорыва демонстрантов в здание президентской резиденции в Кишиневе. Водометы стоят возле центрального входа.

Протестующая молодежь разбила камнями окна здания резиденции по бокам от центрального входа на уровне двух этажей и перевернула машину одного из молдавских телеканалов.

"Ситуация находится под контролем полиции и не выйдет из под него", - заявила РИА “Новости” начальник пресс-службы МВД Молдовы Алла МЕЛЕКА.

При этом она опровергла сообщения западных СМИ о том, что полиция якобы использовала слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Митинг, организованный оппозицией, вышел из-под контроля организаторов, среди которых лидер Либерально-демократической партии Владимир ФИЛАТ. От камней пострадали и сами нападавшие, и случайные прохожие, и полицейские.

На прошедших в воскресенье, 5 апреля, парламентских выборах в Молдове, по данным ЦИК, с большим отрывом победила Коммунистическая партия, возглавляемая Президентом страны Владимиром ВОРОНИНЫМ.

В.ФИЛАТ заявил, что оппозиция пойдет на все, вплоть до силовых методов, чтобы добиться пересмотра итогов голосования и повторных выборов в парламент.

В понедельник акции протеста в Кишиневе собрали, по оценкам сотрудников спецслужб, от 2,5 до 4 тысяч человек.