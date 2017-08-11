Мошенник из Литвы обманул Google и Facebook и получил $100 миллионов

Литовского бизнесмена, которого подозревают в мошенничестве на сумму свыше $100 млн в отношении компаний Google и Facebook в деле о киберпреступности, выдадут Соединенным Штатам. Такое решение принял апелляционный суд в Вильнюсе, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Согласно решению суда, бизнесмена Евальдаса Римасаускаса должны передать властям США, где его будут судить за электронные мошенничества, отмывание денег и кражу персональных данных.

Читайте такжеТрамп готов заплатить $25 миллионов за урегулирование дела о мошенничестве

Римасаускаса обвиняют в том, что он, выступая от имени компании-производителя компьютерного оборудования, находящегося в одной из стран Азии, обманным путем получил от Google и Facebook более $100 млн.

Для своего мошенничества бизнесмен зарегистрировал в Латвии фирму с таким же названием, что и у азиатского производителя компьютеров, который поставлял свою продукцию в США.

После этого он отправлял американским корпорациям письма о необходимости перечислить на подставные счета средств, которые по контракту принадлежали азиатскому поставщику.

Римасаускас отрицает обвинения. Если он будет осужден, то получит длительный срок заключения. Решение суда является окончательным. Дату экстрадиции будет объявлено позднее в этом месяце.