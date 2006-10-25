В Абхазии обстреляли министра внутренних дел Грузии
12:47, 25 октября 2006Мир
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Грузия призывает воздержаться от провокаций
В Верхней Абхазии (Кодорское ущелье) сегодня был обстрелян министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и его охрана. Жертв нет. Об этом журналистам сообщил руководитель администрации МВД Грузии Шота Хизанишвили. "Открытие огня, любая провокация, которая там (в Кодорском ущелье) произойдет, не будет лить воду на мельницу мира. Мы вернем Абхазию и призываем всех воздержаться от любой провокации и открытия огня", - сказал он.
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