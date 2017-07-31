Человек VS Животное: топ-5 соревнований и что из этого вышло (видео)

Люди соревнуются с животными в силу разных причин: одни из-за денег, другие хотят внимания, третьи любят эффектные шоу. А многими движет желание проверить, насколько велики границы человеческих возможностей.

Например, самый титулованный олимпийский чемпион всех времен, американский пловец Майкл Фелпс проплыл стометровку наперегонки с большой белой акулой, но животное обогнало спортсмена. Не помог ему даже плавник, который он использовал, чтоб плыть быстрее.

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Звезда американского футбола Деннис Норткатт во время одного из телевизионных шоу устроил забег со страусом, которого легко опередил.

Один из самых быстрых игроков в мировом регби Брайан Хабана бросил вызов самому быстрому из живущих на суше существ - гепарду и проиграл, но хищник обогнал его уже на финише.

Чернокожий легкоатлет из США Джесси Оуэнс в 1930-х годах устраивал соревнования против лошадей. Люди делали ставки, и много раз спортсмен выигрывал, хоть и хитрил - часто лошади пугались звука стартового пистолета и двигались медленнее.

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Четырехкратный чемпион мира и 17-кратный чемпион Европы Филиппо Маньини соревновался против пары дельфинов. Итальянец должен был проплыть только одну длину бассейна, а животным предстояло плыть туда-обратно, но все равно шансы были неравны.

УНИАН предлагает посмотреть топ-5 поединков человека и животного.