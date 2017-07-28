Экс-министра печати РФ Лесина забили до смерти битой - СМИ

Бывший российский министр печати Михаил Лесин, о смерти которого "в результате несчастного случая" в США стало известно в ноябре 2015 года, был забит до смерти, пишет издание BuzzFeed со ссылкой на двоих агентов ФБР и служащего разведки, которым о ходе следствия рассказали коллеги, передает Дождь.

Один из источников BuzzFeed в разведке рассказал со ссылкой на своего коллегу, который вел дело, что Лесин «был забит до смерти», другой источник уточнил, что экс-министра убили бейсбольной битой. Два источника утверждают, что ФБР получило доказательство и допросило свидетелей, подтвердив, что смерть Лесина была насильственной. Один из собеседников приводит слова своего коллеги, который расследовал дело и в январе 2016 года сказал, что Лесин был убит.

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Издание также пишет со ссылкой на источник, знакомый с данными медэкспертизы, что у Лесина были сломаны ребра, и ранее эта деталь не была известна. Лесин был найден мертвым в отеле в центре Вашингтона. По словам собеседников издания, там он должен был рассказать Минюсту США о том, как устроена «машина пропаганды» Russia Today. За отель, по данным BuzzFeed, заплатило американское ведомство, которое «вело какое-то расследование о RT». Разговор с министерством был запланирован на следующий день после смерти Лесина, добавил источник.

Еще один собеседник издания из спецслужб рассказал, что летом 2015 года Лесин «прятался» в швейцарских Альпах из-за опасений, что его могут убить.

Издание запросило материалы дела у ФБР и Министерства юстиции, но там ответили, что на их предоставление может уйти до двух лет. От комментариев ведомства отказались. В федеральной прокуратуре ответили, что «им нечего добавить к своему заявлению», в офисе медэксперта в Вашингтоне отказались комментировать данные BuzzFeed, сославшись на закон о неразглашении результатов вскрытия.

В пресс-службе полиции Вашингтона ответили, что у них нет доказательств, что «за смертью Лесина стоит грязная игра», но заверили, что изучат обстоятельства смерти повторно, если появятся новые детали.

О смерти бывшего министра печати России, бывшего главы холдинга «Газпром-медиа», Михаила Лесина стало известно в ноябре 2015 года. Тогда сообщалось, что он умер от сердечного приступа. Осенью 2016 года власти США закрыли расследование по делу о смерти, признав ее несчастным случаем.

С 1999 по 2004 годы Лесин занимал пост министра России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. С апреля 2004 года по ноябрь 2009 года он был советником президента. Лесин основал компанию «Видео Интернешнл». С 1 октября 2013 года по 12 января 2015 года он занимал пост председателя правления холдинга «Газпром-медиа».