Во Флориде полицейский усмирил крокодила во дворе частного дома (видео)

Офицер Альфредо Варгас из полицейского управления Бойнтон-Бич, что во Флориде, прибыл на вызов, который поступил от местного жителя, который обнаружил крокодила на въезде к дому. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Хищник не пускал в дом хозяев - раскрывал пасть и бросался на полицейского. В конце концов, его поймали с помощью веревки с петлей и выпустили за городом. Полицейский стал героем соцсетей, когда видео вывесили на странице его департамента.

Читайте такжеВ Таиланде крокодил укусил за голову дрессировщика (видео)

Полицейский, который имел опыт "общения" с крокодилами, терпеливо провел операцию и забрал агрессивно настроенное животное. После чего, с разрешения комиссии по охране природы Флориды, вывоз связанного хищника и выпустил его в ближайшем канале.