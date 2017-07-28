Во Флориде полицейский усмирил крокодила во дворе частного дома (видео)
11:31, 28 июля 2017Мир
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Полицейскому поступил вызов, что хищник не пускал в дом хозяев.
Офицер Альфредо Варгас из полицейского управления Бойнтон-Бич, что во Флориде, прибыл на вызов, который поступил от местного жителя, который обнаружил крокодила на въезде к дому. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Хищник не пускал в дом хозяев - раскрывал пасть и бросался на полицейского. В конце концов, его поймали с помощью веревки с петлей и выпустили за городом. Полицейский стал героем соцсетей, когда видео вывесили на странице его департамента.
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Полицейский, который имел опыт "общения" с крокодилами, терпеливо провел операцию и забрал агрессивно настроенное животное. После чего, с разрешения комиссии по охране природы Флориды, вывоз связанного хищника и выпустил его в ближайшем канале.
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