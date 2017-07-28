В Узбекистане арестовали дочь экс-президента Каримова

В Узбекистане арестована Гульнара Каримова, дочь бывшего президента страны Ислама Каримова. Об этом сообщает "Медуза".

Как говорится в сообщении Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана, Гульнара Каримова в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы. Сейчас продолжается расследование второго уголовного дела.

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Гульнаре Каримовой предъявили обвинения по шести статьям Уголовного кодекса Узбекистана: мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства, нарушения правил торговли или оказание услуг по подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

После выдвижения обвинений Каримовой, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Ислам Каримов умер 2 сентября 2016 года, после перенесенного инсульта.