В Узбекистане арестовали дочь экс-президента Каримова

10:53, 28 июля 2017
Мир
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Гульнаре Каримовой предъявили обвинения по шести статьям Уголовного кодекса Узбекистана.

Каримову взяли под стражу / фото proishestviya.com

В Узбекистане арестована Гульнара Каримова, дочь бывшего президента страны Ислама Каримова. Об этом сообщает "Медуза".

Как говорится в сообщении Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана, Гульнара Каримова в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы. Сейчас продолжается расследование второго уголовного дела.

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Гульнаре Каримовой предъявили обвинения по шести статьям Уголовного кодекса Узбекистана: мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства, нарушения правил торговли или оказание услуг по подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

После выдвижения обвинений Каримовой, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Ислам Каримов умер 2 сентября 2016 года, после перенесенного инсульта.

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