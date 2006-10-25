Затулин продолжает рваться в Украину

Депутат Государственной Думы Совета федерации России Константин Затулин обжаловал 24 октября в Апелляционном суде Киева решение Шевченковского районного суда о запрете его въезда в Украину.

Об этом сообщил адвокат Затулина Андрей Федур.

В своей жалобе Затулин просит отменить решение Шевченковского райсуда о признании законным постановления Службы безопасности Украины о запрете Затулину въезжать в Украину, а также признать решение суда несоответствующим процессуальным нормам украинского законодательства.

Как сообщалось, в начале октября Шевченковский райсуд Киева оставил в силе запрет СБУ на въезд Затулина в Украину.

Истец просил суд признать незаконным и отменить постановление о запрете въезда в Украину, а также обязать СБУ опубликовать решение суда в средствах массовой информации.

Украина 3 июня запретила въезд Затулину.

Обком