Уго Чавес приветствовал снос памятника Колумбу

Префект одного из районов столицы Венесуэлы - Каракаса - приказал снести статую Христофору Колумбу, и президент страны Уго Чавес горячо одобрил это решение, передает Associated Press.

Во время телевизионного выступления У.Чавес заявил, что, достигнув Америки более 5 веков назад, Х.Колумб положил начало геноциду индейского населения Америки, и предложил воздвигнуть на месте памятника Колумбу статую, символизирующую коренных жителей этого континента.

Следует заметить, что это не первый снос памятника Колумбу в Венесуэле. В 2004 г. группа сторонников У.Чавеса самовольно сбросила с пьедестала и увезла в неизвестном направлении бронзовую статую первооткрывателя Америки. Постамент, на котором она находилась, стоит пустым и поныне.

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