Медведев рассказал, как он получил «фантастические впечатления»

Президент РФ Дмитрий Медведев сказал, что у него "очень сильные" впечатления от вчерашнего полета на боевом самолете Су-34. "Ощущения фантастические. Их не передать словами", - президент, в беседе с летчиками поделился впечатлениями от полета в субботу на фронтовом бомбардировщике с авиабазы "Кубинка": "Ощущения очень сильные. Машина превосходная, очень послушная, мощная". Начальник отдела боевой подготовки Центра переобучения летного состава ВВС России Юрий Грицаенко, который управлял самолетом, сообщил, что во время получасового полета он продемонстрировал имитацию элементов атаки и простейшие фигуры пилотажа, пишет РИА новости.

"Два раза сделали бочку. Это отдельная история, очень приятные ощущения", - продолжал восхищаться Медведев. Президент рассказал, что полет оказался для него несколько проще, чем он предполагал: "Я ожидал, что это будет более сложно".