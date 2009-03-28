Чешские политики договорились о досрочных выборах

Лидеры крупнейших политических партий Чехии, чье правительство 26 марта в полном составе ушло в отставку, договорились провести в стране досрочные выборы и определились относительно их даты.

Как передает РИА «Новости», лидер чешских социал-демократов Йиржи ПАРОУБЕК сообщил, что выборы намечены на октябрь. Другие детали он не раскрывал.

Согласно закону, следующие выборы должны проходить в Чехии в середине 2010 года. Политическая ситуация в стране в последнее время обострилась. Президент председательствующей в ЕС Чехии Вацлав КЛАУС 26 марта принял отставку правительства Мирека ТОПОЛАНЕКА.

Парламент Чехии 24 марта выразил недоверие правительству М.ТОПОЛАНЕКА. Оппозиция, выступающая, в отличие от правительства, против размещения на территории страны американского радара системы ПРО, обвинила Кабинет в бездействии в условиях мирового экономического кризиса.