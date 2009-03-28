Саакашвили объяснил оппозиции, что на дворе совершенно другая эпоха

В субботу президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ призвал оппозицию к диалогу, передает ИТАР-ТАСС.

«Сейчас не время радикализма, а время диалога, сейчас не время беспорядков и противостояния - сейчас время единства», - заявил он.

«Сейчас не 1991 год, на дворе совершенно другая эпоха. За последние годы мы создали в Грузии государство с сильными госинститутами и сейчас не время разрушения, сейчас время сохранения уже построенного и строительства нового», - сказал президент. «Общественность Грузии должна быть спокойна - мы защитим мир в Грузии, защитим развитие нашей страны и на фоне мирового финансового кризиса сохраним и разовьем экономику Грузию», - выразил уверенность М.СААКАШВИЛИ.

9 апреля оппозиционные партии планируют провести мирные митинги с требованием отставки М.СААКАШВИЛИ. Сам М.СААКАШВИЛИ заявляет, что не намерен уходить в отставку до истечения срока полномочий - до 2013 года.