Экипаж МКС вот-вот откроет люки

Открытие люков на МКС для входа нового экипажа на станцию запланировано на 18.45 мск, объявил комментатор полета станции в подмосковном ЦУПе. Изначально планировалось, что люки будут открыты в 19.10 - 19.30 мск, однако на пресс-конференции после стыковки корабля "Союз" с МКС руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что если будет возможность, то люки попытаются открыть в 17.35 мск. Пилотируемый корабль "Союз ТМА-14" в субботу пристыковался к МКС. На станцию прилетел экипаж 19-й экспедиции - россиянин Геннадий Падалка (командир экипажа), американец Майкл Барратт (бортинженер), а также космический турист, американец венгерского происхождения Чарльз Симони.

РИА новости