Генсек ООН обещает рекомендации по... названию миссии на Кавказе

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун полагает, что к 15 мая будут выработаны рекомендации относительно наименования Миссии ООН, которая осуществляет наблюдение за ситуацией между Грузией и отсоединившейся от нее Абхазией. "Что касается наименования миссии ООН, это, я надеюсь, должны определить члены Совета Безопасности", - сказал Пан Ги Мун. Он напомнил, что в феврале СБ ООН попросил его к 15 маю дать рекомендации по этому вопросу, и сейчас генсек обсуждает этот вопрос с заинтересованными сторонами. "Наш спецпредставитель по Грузии Йохан Вербеке будет работать более тесно с заинтересованными сторонами, включая Российскую Федерацию. Я обсуждал это с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и искренне верю, что ООН будет также вносить вклад в последующий женевский процесс, чтобы принести мир и стабильность в регион", - сказал Пан Ги Мун.

После признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии Москва и Сухуми заявили, что миссия ООН в Закавказье, штаб которой расположен в абхазской столице, в ее нынешнем виде больше не может именоваться "Миссией ООН в Грузии". Совет Безопасности ООН 13 февраля единогласно принял резолюцию 1866, продлившую мандат ооновского присутствия в регионе Грузии и Абхазии на четыре месяца, до 15 июня 2009 года.

РИА Новости