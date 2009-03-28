Взрыв в пакистанском храме: погибли 60 человек

Как минимум 60 человек погибли и около 100 получили ранения в результате теракта, устроенного террористом-смертником, который привел в действие самодельное взрывное устройство в одной из мечетей в районе Джамруд на северо-западе Пакистана, передает ИТАР-ТАСС.

Во время взрыва в храме, где шло богослужение, было особенно много людей. Как ожидается, количество погибших может резко возрасти, поскольку состояние многих раненых критическое, а место теракта завалено обломками рухнувшего здания, что затрудняет работу спасателей. Пока что ни одна из местных экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

По словам представителей полиции, теракт может быть делом рук шиитских экстремистов.