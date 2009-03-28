Комиссар ЕС дала совет «как настоящий друг Украины»

Украинскому парламенту нужно отложить политические разногласия при рассмотрении законодательного пакета, направленного на получение резервного кредита от МВФ, и продемонстрировать объединенный подход к возобновлению равновесия украинского бюджета.

Об этом заявила в статье для «Зеркала недели» комиссар ЕС Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Как настоящий друг Украины я не могу еще больше акцентировать внимание на необходимости отложить политические разногласия для того, чтобы решить неотложные и критические вопросы, стоящие сегодня перед нами», - отметила комиссар ЕС.

Она подчеркнула, что законодательные реформы, за которые Верховная Рада Украины будет голосовать 31 марта, имеют долгосрочную экономическую ценность и должны превалировать над краткосрочными партийными интересами.

«Во вторник 31 марта Верховная Рада Украины будет рассматривать законодательный пакет, который имеет особый вес в истории Украины, - отметила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР. - Парламент должен принять суверенное решение, но я надеюсь, что все депутаты вспомнят уроки истории и примут во внимание долгосрочную ценность антикризисных мер, а не краткосрочные политические интересы своих партий».

По мнению еврокомиссара, согласованный подход к проблемам бюджетного равновесия позволит Украине заложить основы будущего долгосрочного развития.

«Невозможно переоценить важность демонстрации Украиной слаженного подхода к возобновлению равновесия бюджета. На самом деле Украина будет делать первый шаг к переходу от кризисного управления к долгосрочному развитию», - отметила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

При этом она высоко оценила единство, продемонстрированное Президентом и премьер-министром Украины во время брюссельской инвестиционной конференции, посвященной модернизации украинской газотранспортной системы.

«Для меня их общие усилия стали прекрасным примером единства и решительности перед лицом политических вызовов, а также показали, что можно достичь единым фронтом», - констатировала комиссар ЕС.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что 31 марта Верховная Рада проголосует за очередной пакет антикризисных мер, которые позволяют получить второй транш кредита Международного валютного фонда.

В антикризисный пакет, по словам премьера, входят законопроекты о повышении акцизных сборов на табачные изделия и другую продукцию, о внесении изменений в Государственный бюджет по сбалансированию бюджета Аграрного фонда и финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», а также о введении «справедливых» взносов в Пенсионный фонд.