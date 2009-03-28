Острая фаза кризиса в России завершена

Острая фаза кризиса в России пройдена. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы". Он назвал сложившуюся ситуацию в экономике "предсказуемой", отметив, что в настоящее время Россия находится "в макроэкономическом балансе".

В то же время, по его словам, ситуация в экономике будет сохраняться в нынешнем состоянии еще продолжительное время. "Мы еще какое-то время - может быть год, может быть два - будем находиться в этой стадии", - сказал А.Улюкаев.

По словам первого зампреда ЦБ, Банк России за февраль и март 2009г. не продал "ни цента" из золотовалютных резервов (ЗВР). При этом за период с 16 по 20 марта ЗВР выросли почти на 10 млрд долл., составив 385,3 млрд долл.

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