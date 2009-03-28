Корабли ВМС США выдвинулись с баз в Японии в сторону Кореи

Корабли ВМС США выдвинулись в пятницу с баз в Японии в направлении Корейского полуострова перед ожидаемым запуском КНДР ракеты с космическим спутником, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Муллен. Заявление передала РИА Новости пресс-служба вооруженных сил США.

"Несмотря на то, что Северная Корея заявляет, что запускает космический спутник, мы считаем, что это действие может нарушить резолюцию ООН 1718. Очевидно, что развитие ракетных технологий в этой стране противоречит резолюции, какого бы назначения эти ракеты ни были", - сказал Муллен.

Пхеньян объявил о готовящемся запуске ракеты для вывода на орбиту экспериментального спутника связи в период с 4 по 8 апреля. Япония, США и Южная Корея предполагают, что под видом запуска спутника КНДР планирует испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд.

Ракета "Ынха-2" ("Млечный путь") уже установлена на пусковой платформе на мысе Мусудан. В пятницу в Вашингтоне прошли консультации представителей трех стран - участников шестисторонних переговоров по корейской ядерной проблеме - США, Японии и Республики Корея.

Муллен добавил, что едва ли подобная ракета сможет достичь американской территории, однако запуск продемонстрирует, что КНДР работает над развитием технологий, позволяющих это делать. По словам Муллена, готовящаяся к запуску ракета собрана из агрегатов и по схемам, которые применяются для создания баллистических ракет.