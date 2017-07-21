Самолёт Lufthansa экстренно приземлился на Кипре из-за сломанной кофемашины
15:04, 21 июля 2017Мир
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Экипаж принял решение о посадке самолета с 186 пассажирами на борту после того, как в салоне почувствовали запах гари.
Самолет Lufthansa / REUTERS
Самолет Airbus A330 авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Мюнхена в Эр-Рияд, 20 июля совершил незапланированную посадку в Ларнаке (Кипр) из-за сломанной кофемашины. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.
Экипаж принял решение о посадке самолета с 186 пассажирами на борту после того, как в салоне почувствовали запах гари.
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После посадки стало известно, что причиной запаха стала поломка кофемашины на борту самолета. Вечером самолет продолжил путь.
Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке одномоторный самолет совершил экстренную посадку на автомагистраль.
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