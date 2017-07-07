В Гамбурге атаковали охрану отеля, где остановился Путин - СМИ

На охрану отеля в Гамбурге, в котором остановился президент России Владимир Путин, совершена атака.

Также в этой гостинице остановились премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

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Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российской стороне не сообщали об инциденте.

В полиции отказались подтвердить данные об атаке, добавив, что стычки с демонстрантами продолжаются "по всему городу".

Как сообщал УНИАН, в Гамбурге на саммите G20 президент США Дональд Трамп и президент Владимир Путин пожали друг другу руки.