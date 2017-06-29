Следовавший из Варшавы в Берлин поезд эвакуировали из-за сообщения о бомбе

На севере Польши из-за угрозы взрыва эвакуировали поезд, который следовал из Варшавы в Берлин. Об этом сообщает телеканала TVP.Info со ссылкой на местную полицию, передает РБК.

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По словам правоохранителей, движение поезда было остановлено на станции Могильне (Куявско-Поморское воеводство). Из поезда и находящихся рядом домов были эвакуированы около 600 человек.

В полиции отметили, что информация о взрывном устройстве в поезде была передана по электронной почте на горячую линию Польской железной дороги.