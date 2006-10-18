Германия предлагает Украине ”в тепле и выгоде подождать”

Министерство иностранных дел Германии разработало новую восточную политику (Ostpolitik), содержащую новые интересные предложения об усилении сотрудничества Европейского Союза с Украиной и Россией.

Об этом пишет сегодня польская Gazeta Wyborcza.

«Германия хочет крепко связать Россию с Европой, а для Украины обеспечить специальные привилегии, но на сегодня не говорить о членстве Киева в ЕС. И в этом они очень рассчитывают на помощь Польши», - говорится в статье. Издание напоминает, что в первом полугодии будущего года Германия начинает полугодовое председательство в ЕС, и за это время страна намерена упорядочить отношения ЕС с Россией, заняться европейскими амбициями Украины, а также создать внешнюю политику ЕС в Центральной Азии. Как утверждает Gazeta Wyborcza, соответствующий проект восточной политики ЕС разработан в МИД Германии. Германия хочет выделить некоторых восточных соседей ЕС из существующей уже так называемой политики общества и создать для отдельных восточных соседей сообщества что-то такое, которое Берлин называет «партнерством для модернизации».

«Мы предлагаем Украине в тепле и выгоде подождать», - цитирует газета слова источника из немецких правительственных кругов, который таким образом очерчивает проект МИД Германии.

Как пишет издание, это предложение должно также касаться Молдовы и, возможно, Грузии, а в будущем также демократической Беларуси.

«Берлин на сегодня не хочет пока обещать Украине членство. Киев мог бы за это воспользоваться средствами евросоюзовских фондов, а также привилегиями свободной торговли с ЕС. Кроме того, как наблюдатель Украина могла бы принимать участие в рамках унийных институтов, а возможно относительно угроз, связанных с политикой безопасности сообщества, проводились бы консультации с украинцами. Речь идет о том, чтобы Украина постепенно приобщалась к существующим в ЕС нормам», - пишет Gazeta Wyborcza.

Кроме того, издание пишет о предложениях немецкого МИД относительно России: «Германия считает также, что без сотрудничества с Москвой не удастся решить крупнейшие проблемы, такие как кризис, вызванный Северной Кореей (речь идет о ядерных испытаниях – УНИАН) или конфликт на Ближнем Востоке», - пишет польская газета. И поэтому нет альтернативы стратегическому партнерству с Россией, цитирует издание мнение немецкой дипломатии.

Германия хотела бы тесного экономического сотрудничества с Россией. Как пишет газета со ссылкой на эксперта немецкого правительства, позиция Германии является такой: «Поскольку российские газовые концерны хотят инвестировать в Европу, пусть Москва позволит европейцам входить и инвестировать в газовый сектор России. Тогда мы будем зависимы друг от другого». Поэтому новая Ostpolitik предусматривает создание европейской системы энергетической безопасности», - замечает польское издание. При этом элементом этой системы должен быть скорее всего северный газопровод.

«Еще год назад утверждение о диверсификации поставок газа «застревало немцам в горле». Они изменили мнение, когда в январе этого года россияне ненадолго закрутили кран Украине», - сказал газете эксперт Центра международных отношений Петр БУРАС.

Как утверждает издание, третьим элементом проекта восточной политики ЕС, разработанной в Берлине, является проблема Центральной Азии. «Германия хочет, чтобы Евросоюз, вместе с другими странами региона, позаботился о стабилизации в бывших республиках СССР, а также в Афганистане», - пишет газета. Однако планы немецкого МИД могут вызвать сопротивление правительства и, в частности, канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ, поскольку «слишком сильная снисходительность в отношении России не нравится Ангеле МЕРКЕЛЬ, которая очень чувствительно, между прочим, относится к проблемам прав человека и свободы прессы, а об этих раздражающих для России проблемах в проекте МИД говорится немного. Канцлер создала собственную группу экспертов, которые готовят ее собственные принципы Ostpolitik», - пишет газета.

Как утверждает польское издание, проблемой для принятия немецких предложений будет также реакция других стран ЕС. «В Берлине знают, что их предложение, которое касается восточных соседей ЕС (в частности, Украины - УНИАН), скорее не понравится Франции, Испании и Португалии. Эти страны хотят, наверное, чтобы подобным же образом относились к их соседям, например, Марокко или Тунису», - пишет газета.

«Берлин рассчитывает вместо этого на помощь Польши», - пишет газета. Дальше она цитирует слова немецкого политолога Кая Олафа ЛАНГА: «Предложения в вопросе Украины идут в том же направлении, что и предложения Польши, которые еще несколько лет назад Европа отвергала». Дальше он говорит, обращаясь к полякам, что они в этом смысле должны больше поддерживать Берлин.

Однако, как узнала Gazeta Wyborcza, официальной Варшаве уже на сегодня не нравится предложение отвести особую роль России, и польская дипломатия будет пытаться отказаться от этой мысли. Как пишет издание, в конце октября в Берлин и, в частности, для обсуждения Ostpolitik должен приехать польский премьер-министр Ярослав КАЧИНСКИЙ.