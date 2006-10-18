Таиланд терпит стихийное бедствие

Число жертв наводнений, охватывающих в настоящий момент 16 из 76 провинций Таиланда, достигло 73 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету "Нейшн".

Самое сильное за последние десять лет - особенно в северной и центральной частях королевства - стихийное бедствие заставляет власти возводить временные дамбы из мешков с песком вдоль берегов рек, однако прибывающая вода порой прорывает их, затопляя целые районы.

Между тем, опасения относительно возможности разрушительного наводнения в самой столице королевства Бангкока, где на прошлой неделе сильнейшие дожди создали транспортные пробки и вынудили пешеходов брести по колено в воде, постепенно рассеиваются.

За последние полтора месяца от стихийного бедствия пострадали уже свыше двух миллионов человек в 46 провинциях.