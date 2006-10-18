Буш легализировал секретные допросы ЦРУ
08:53, 18 октября 2006Мир
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Президент США подписал закон
Президент США Джордж Буш подписал закон о создании военных комиссий, которые будут подвергать допросу и судить подозреваемых в терроризме. В частности, заключенных Гуантанамо, сообщает ICTV.
Закон призван защищать права арестантов, но не дает им возможности обжаловать в суде правомерность своего содержания за решеткой. Противники нового закона говорят, что он даст возможность ЦРУ продолжить насильническую практику секретных допросов, а президенту Дж.Бушу – право на собственное усмотрение толковать правила обращения с пленными.
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