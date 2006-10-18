Буш легализировал секретные допросы ЦРУ

Президент США Джордж Буш подписал закон о создании военных комиссий, которые будут подвергать допросу и судить подозреваемых в терроризме. В частности, заключенных Гуантанамо, сообщает ICTV.

Закон призван защищать права арестантов, но не дает им возможности обжаловать в суде правомерность своего содержания за решеткой. Противники нового закона говорят, что он даст возможность ЦРУ продолжить насильническую практику секретных допросов, а президенту Дж.Бушу – право на собственное усмотрение толковать правила обращения с пленными.

РБК