В Таиланде крокодил укусил за голову дрессировщика (видео)

В Таиланде крокодил чуть не откусил голову своему дрессировщику. Свидетели сняли инцидент, произошедший во время шоу, на видео.

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При просмотре видеозаписи видно, как дрессировщик засовывает голову в пасть крокодилу. В этот момент хищник резко сжимает челюсти и начинает дергать мужчину за голову из стороны в сторону.

Через несколько секунд крокодил отпускает свою жертву и ныряет в воду.

Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии в нацпарке Какаду женщина шлепанцем прогнала огромного крокодила, который плыл к ней и ее собаке.