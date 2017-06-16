В Таиланде крокодил укусил за голову дрессировщика (видео)
13:02, 16 июня 2017Мир
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Крокодил отпустил дрессировщика через несколько секунд после нападения.
В Таиланде крокодил чуть не откусил голову своему дрессировщику. Свидетели сняли инцидент, произошедший во время шоу, на видео.
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При просмотре видеозаписи видно, как дрессировщик засовывает голову в пасть крокодилу. В этот момент хищник резко сжимает челюсти и начинает дергать мужчину за голову из стороны в сторону.
Через несколько секунд крокодил отпускает свою жертву и ныряет в воду.
Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии в нацпарке Какаду женщина шлепанцем прогнала огромного крокодила, который плыл к ней и ее собаке.
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