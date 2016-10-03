В Австралии женщина шлепанцем прогнала огромного крокодила (видео)
11:56, 03 октября 2016Курьёзы
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В Австралии в Нацпарке Какаду женщина шлепанцем прогнала огромного крокодила, который плыл к ней и ее собаке.
Женщина прогнала крокодила / Скриншот
Поступок смелой женщины снял на видео любитель крокодилов Лундон Анлезарк, передает ВВС.
"Я не думаю, что она поняла, насколько опасной было такое ее поведение", - отметил Анлезарк.
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Считается, что минимум 120 крокодилов обитают в этой области в Национальном парке Какаду.
Последнее смертельное нападение на человека произошло здесь в 1987 году.
Ранее на севере Австралии крокодил залез в палатку к спавшему туристу и укусил его за ногу.
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