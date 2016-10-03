В Австралии женщина шлепанцем прогнала огромного крокодила (видео)

Поступок смелой женщины снял на видео любитель крокодилов Лундон Анлезарк, передает ВВС.

"Я не думаю, что она поняла, насколько опасной было такое ее поведение", - отметил Анлезарк.

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Считается, что минимум 120 крокодилов обитают в этой области в Национальном парке Какаду.

Последнее смертельное нападение на человека произошло здесь в 1987 году.

Ранее на севере Австралии крокодил залез в палатку к спавшему туристу и укусил его за ногу.