Лондон опроверг информацию о переносе визита Трампа

Офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй опроверг сообщения СМИ о том, что визит президента США Дональда Трампа в Лондон откладывается из-за вероятных протестов.

"Мы не комментируем слухи о содержании частных телефонных разговоров. Королева (Великобритании Елизавета II - Ред.) пригласила президента Трампа посетить Соединенное Королевство, и эти планы остаются неизменными", - заявила официальная представительница Мэй агентству Reuters в воскресенье, 11 июня, передает DW.com.

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Ранее газета The Guardian написала, что президент США отказался от запланированного визита в Великобританию, поскольку опасается массовых протестов.

Издание сообщило, что государственный визит отложен на неопределенное время, сославшись на неназванного советника британского правительства. К тому же Трамп якобы во время телефонного разговора с Терезой Мэй заявил, что не приедет в эту страну, пока британцы не будут одобрять его визит.