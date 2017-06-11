Трамп отложил визит в Британию из-за возможных протестов против него - The Guardian

Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сообщил, что он не хочет ехать с государственным визитом в Соединенное королевство, пока британская общественность не поддерживает его приезд.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Трамп заявил, что он не хочет прибывать в Британию из-за возможных крупномасштабных протестов и его замечания фактически заморозили визит на некоторое время.

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Телефонная беседа состоялась в последние недели, по словам советника Даунинг-стрит, который находился в комнате во время разговора. По словам собравшихся, такое заявление удивило Терезу Мэй.