В ООН обсуждают проблемы политической карикатуры

В ООН в понедельник обсуждают проблемы "опасного жанра" - политической карикатуры. Симпозиум с привлечением общественности стал ответом ООН на массовые протесты, прокатившиеся в этом году в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда в европейских СМИ и вызвавших карикатуры на тему Холокоста в некоторых исламских странах.

"Карикатура заставляет нас улыбнуться. Без нее жизнь будет гораздо грустнее. Но она же может причинить гораздо большую, нежели физическая, боль, если объектами карикатуры станет группа людей, к которой вы принадлежите, или личности, которых вы глубоко почитаете", - заявил Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, открывая семинар.

Недопустимой назвал он "войну карикатур", идеологи которой действуют по принципу "око за око", призвав художников не в ущерб свободе слова быть терпимей и толерантней к представителям иных религий и убеждений.

Генсек ООН добавил, что сам глубоко почитает жанр политической карикатуры, которая иногда точнее схватывает и передает суть процесса, нежели большая аналитическая статья.

К слову, трибуна ООН также нередко становится объектом карикатуристов.

На встречу в ООН президентов, глав правительств и королей в сентябре карикатуристы США отреагировали целым каскадом работ. Пожалуй, самыми "популярными" героями были президент США Джордж Буш, лидер Венесуэлы Уго Чавес и иранский президент Махмуд Ахмадинежад.

Главным рефреном американской карикатуры на тему ООН было нежелание глав государств услышать и понять друг друга.

РИА "Новости"