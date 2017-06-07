США нанесли удар по позициям ИГ с кораблей в Средиземноморье

США нанесли серию ударов по целям террористической группировки "Исламское государство" с кораблей в восточном Средиземноморье. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

"Шестого июня ударная группа во главе с авианосцем "Джордж Буш" возобновила удары в рамках операции "Непоколебимая решимость" из восточного Средиземноморья", - говорится в сообщении.

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Группа вошла в Средиземное море 5 июня после "осуществления операций в поддержку "Непоколебимой решимости" и для обеспечения безопасности на море в составе 5-го флота ВМС США".

Как сообщал УНИАН, в Сирии началась операция по освобождению Ракки от боевиков ИГ.