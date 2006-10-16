Жизнь дочери Анны Политковской - под угрозой

Дочь убитой несколько дней назад журналистки "Новой газеты" Анны Политковской находится под постоянной охраной. Молодой человек внушительного вида ни на минуту не покидает Веру, поскольку есть серьезная опасность для ее жизни. В тот день, когда убили ее мать, она сидела в припаркованной возле дома машине и вполне могла видеть убийцу.

На видеозаписях изображение настолько нечеткое, что вся надежда у следствия только на Веру Политковскую, утверждает "Комсомольская правда".

Известная журналистка, которая неоднократно выступала в защиту прав человека, в частности в Чечне, была убита в лифте собственного дома на Лесной улице 7 октября. В воскресенье исполнилось девять дней как киллер расстрелял Анну Политковскую в подъезде дома на улице Лесной. С самого утра к дому Политковской начали нести цветы. К середине дня их была уже целая гора. На Троекуровское кладбище в этот день приехали только самые близкие люди - бывший муж, дочь и друзья семьи. Коллег Анны не было. Постояв у могилы минут десять, родственники пошли к машинам.

В Петербурге в воскресенье прошел митинг памяти Анны Политковской. Около 200 человек собрались в центре города почтить память убитой журналистки.

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