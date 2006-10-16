Полиция обвиняет президента Израиля в изнасиловании

Полиция Израиля утверждает, что располагает доказательствами для выдвижения обвинений против Президента страны Моше КАЦАВА по нескольким пунктам, включая изнасилование, сексуальные домогательства, мошенничество.

Как сообщает РИА «Новости», материалы следствия полиция в воскресенье вечером представила в Генпрокуратуру и рекомендовала передать дело - беспрецедентное в истории израильской юриспруденции - в суд.

В заявлении, распространенном полицией, говорится о наличии первичной доказательной базы для обвинения 60-летнего Президента в преступлениях на сексуальной почве, включая изнасилования, совершенных в отношении женщин-подчиненных, несанкционированном прослушивании телефонных разговоров, злоупотреблении служебным положением и мошенничестве.

По данным местных СМИ, в последних двух пунктах речь, в частности, идет о нарушениях при рассмотрении прошений о помиловании и растрате бюджетных средств.

М.КАЦАВА также подозревают в попытках вмешаться и воспрепятствовать ходу следствия. Полиция обещает продолжить расследование по этому пункту.

Сам М.КАЦАВ отвергает обвинения в свой адрес, его адвокаты оспаривают право полиции давать прокуратуре рекомендации подобного рода.

В соответствии с законодательством, Президент Израиля обладает иммунитетом против уголовного преследования. Он может предстать перед судом лишь после процедуры импичмента или завершения срока своих полномочий, который истекает в 2007 году.

Расследование началось по просьбе самого М.КАЦАВА, который обвинил одну из своих бывших подчиненных, утверждавшую, что она подверглась сексуальному насилию со стороны президента, в попытке шантажа.

В заявлении полиции говорится, что следственной группе не удалось собрать достаточно доказательств в поддержку президентской версии.

По сведениям израильских СМИ, обвинения в адрес Президента поступили от десяти женщин, в разное время работавших под началом М.КАЦАВА. В дело были включены показания пяти из них.

В Израиле, который является парламентской республикой, Президент наделен в основном представительскими функциями. Реальные полномочия сосредоточены в руках премьер-министра.